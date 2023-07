Belen Rodriguez, addio a De Martino? Scoppia la guerra social delle sorelle

Alice Antico 24 luglio 2023 a

a

a

La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai cosa certa e nota da giorni, anche perché la showgirl argentina si è già fatta paparazzare con un nuovo uomo. Ma le novità non finiscono mai, e ora scendono in campo le rispettive sorelle dei due ex coniugi. A rafforzare l'ipotesi delle corna di De Martino a Belen, infatti, Cecilia Rodriguez ha scritto sui social un messaggio piuttosto esplicito: "Te creciò el corazòn cuando perdonaste a quien nunca te pidiò perdòn”, che significa: “Il tuo cuore è cresciuto quando hai perdonato qualcuno che non ti ha mai chiesto perdono".

Estate bollente per Giletti e Goggia: dove li hanno beccati

Quindi, a difesa di Belen, la sorellina è scesa al centro del gossip. Anche se, ovviamente, non tutti stanno dalla loro parte, e i commenti sotto al post di Cecilia lo dimostrano. "Tua sorella si dovrebbe vergognare. Ma non pensa ai figli?”, scrivono alcuni. E ancora: "Poveretto quel ragazzo, auguro a lui di trovare tutto l'amore del mondo”.

Indiscrezione clamorosa: Pellegrini incinta? Il dettaglio che non sfugge... | GUARDA

Ma adesso passiamo alla controparte: queste dinamiche hanno fatto andare su tutte le furie anche il ballerino napoletano al punto che persino sua sorella Adelaide ha rimosso la Rodriguez sui social e cancellato le foto in cui era insieme a lei. La mossa di Adelaide ha fatto molto rumore, a maggior ragione perché si tratta di una persona piuttosto riservata. Il motivo di tale azione quale potrebbe essere? Stando alle parole di Deianira Marzano, esperta di gossip, Stefano De Martino “Si sarebbe sentito tradito sia da Belen sia dalla sua famiglia”.