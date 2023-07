Federica Pellegrini incinta? Dopo la foto spunta il messaggio sospetto

24 luglio 2023 a

Federica Pellegrini potrebbe diventare presto mamma. È questa l'indiscrezione lanciata da Dagospia, il sito curato da Roberto D'Agostino. Ad avvalorare questa tesi e a confermare, quindi, l'ipotesi di una gravidanza, una foto che ritrae la campionessa sdraiata e con un pancino sospetto. Dopo che queste voci hanno fatto il giro del web, spunta anche una storia Instagram sul profilo della diretta interessata. Il messaggio che si legge nello scatto potrebbe essere stato scritto dal marito Matteo Giunta per il nascituro e la futura mamma.

Dopo il ritiro dallo sport agonistico, Federica Pellegrini potrebbe aver desiderato di iniziare a costruire una famiglia con il marito Matteo Giunta. Il motivo di tale supposizione? Un'indiscrezione fatta circolare da Dagospia e una foto "incriminata". La nuotatrice, per godersi le vancanze estive, ha scelto come meta Sabaudia. "Sta per diventare mamma", si legge sul sito che, a corredo della notizia, inserisce una foto estrapolata dai profili social della sportiva. Sorridenti e sdraiati al sole, Pellegrini e Giunta sembrano più innamorati che mai, ma un dettaglio non sfugge. Il costume intero della campionessa sembra contenere un pancino.

Il tema della gravidanza è stato per Pellegrini sempre un po' spinoso. Ospite a Che tempo che fa, alla domanda di Fazio su quando fosse intenzionata a diventare madre, aveva risposto: "Mi viene chiesto spesso. È un po’ pesante, non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita, però sembra quasi che se mai non venissero, non ci fossero, io mi debba sentirmi meno realizzata di quella che sono".

Oggi su Instagram è spuntata una foto che non fa che dare credibilità alla notizia delle ultime ore. Lo scatto ritrae una tavola apparecchiata per la colazione. Ad attirare l'attenzione degli utenti è, però, la scritta che si legge su un tovagliolo. "Buongiorno amori miei, torno presto", si legge. Il messaggio, con tanto di cuore, potrebbe essere stato lasciato dal marito Matteo per accompagnare il risveglio della futura mamma.