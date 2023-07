Massimo Giletti e Sofia Goggia, dove sono stati pizzicati ancora una volta

24 luglio 2023 a

Sofia Goggia e Massimo Giletti finiscono di nuovo al centro del gossip. Il motivo? Il giornalista e la sciatrice dei record sono stati pizzicati di nuovo insieme. Dopo aver abbandonato la neve, l'atleta si è concessa un po' di mare. Proprio sul traghetto che l'ha portata a Portoferraio, sull'isola d'Elba, la 30enne è stata avvistata in compagnia del conduttore.

La love story tra Sofia Goggia e Massimo Giletti è ormai sulla bocca di tutti. Da quella fatidica puntata di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani, la macchina del gossip si è attivata per provare a capire cosa celi questo silenzio da parte dei diretti interessati. Attraverso un gioco di ipotesi e supposizioni, tuttavia, i media sono riusciti a sorprenderli in flagrante. Poco tempo fa, infatti, sul web erano circolati degli scatti che li ritraevano in piscina insieme. Le foto, pubblicate dal settimanale Chi, avevano acceso la speranza dei fan dell'uno e dell'altra. Né Goggia né Giletti, tuttavia, hanno mai confermato o smentito questo sentimento.

Sebbene i due non si siano fatti fotografare insieme sull'isola d'Elba, la conferma dell'indiscrezione che ha fatto il giro del web arriva da Instagram. A riportare il viaggio della sciatrice in uno dei luoghi più belli della penisola italiana è il sito elbapress.it. Su Tutto Notizie poi si legge il racconto di queste giornate vissute nella natura: "Su Instagram Sofia Goggia svela il luogo del suo tour alla scoperta di un’isola meravigliosa: il paesaggio rimanda a quello di Marte. La campionessa Sofia Goggia ha deciso di svelare un luogo unico in Italia che puntualmente trascina i viaggiatori in una dimensione completamente diversa. Ogni estate la famosa dimora di Napoleone Bonaparte diventa meta irresistibile per i turisti che adorano immergersi nelle sue acque cristalline e turchesi". Possibile che nelle prossime ore spuntino nuove foto? Bisognerà attendere per ulteriori prove.