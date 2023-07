Patrick Zaki, la profezia di Senaldi: ecco perché ha rifiutato il volo di Stato

22 luglio 2023 a

È stato rinviato l'arrivo in Italia di Patrick Zaki, l'attivista egiziano graziato dal presidente Abdel Fattah al-Sisi. Lo slittamento del ritorno è dovuto alla mancanza di alcuni documenti. Come ha spiegato il diretto interessato su Twitter, "i documenti ufficiali saranno finalizzati domenica a mezzogiorno". A scatenare le polemiche, però, è stata la scelta dello studente dell'Università di Bologna di rifiutare il volo di Stato, di non incontrare autorità italiane e di prendere un volo di linea per Milano. Secondo Pietro Senaldi, che in un video pubblicato sui profili social di Libero ha commentato la vicenda, la decisione di Zaki è solo un assaggio delle intenzioni politiche dell'attivista. Stando alle parole del condirettore di Libero, infatti, il laureato egiziano starebbe già pensando di schierarsi con la sinistra.

"Non abbiamo fatto in tempo a liberare, ottenere la grazia per Zaki che questo subito ci tratta a pesci in faccia": così Pietro Senaldi ha esordito in un video apparso sulle pagine ufficiali di Libero. A scatenare la reazione del condirettore è stata la scelta di Zaki di rifiutare l'offerta del governo Meloni di rientrare con un volo di Stato: "Ha fatto sapere che lui non vuole tornare col volo di Stato, prenderà il volo di linea e tantissimi saluti", ha continuato.

Poi la profezia: "Certo, lui dimostra, diciamo così, indipendenza, dimostra personalità, dimostra di non dover niente a nessuno, e probabilmente questo atteggiamento di presa di distanza dal governo di centrodestra prelude a una sua futura avventura politica dall'altra parte". Quindi Senaldi ha lanciato una frecciata a Zaki: "Ha tutti i diritti di fare quello che vuole, però ecco, questa sicurezza, questa indipendenza, questo non aver bisogno di nessuno non lo dimostrava quando era in carcere e ogni due per tre chiedeva aiuto all'Italia, ecco semplicemente questo. Perciò questo suo atteggiamento mi fa immaginare che nelle file della sinistra farà una grande carriera politica perché ha una bella faccia tosta", ha chiosato.