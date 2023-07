GF Vip, Cesara Buonamici opinionista unica. La rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi

Francesco Fredella 22 luglio 2023 a

Cambia tutto. E si volta pagina. Definitivamente. Niente più trash, niente personaggi improvvisati del mondo social o di OnlyFans: il Gf vip inizia un nuovo corso e punta ad un giusto mix, vip (veri) e gente comune. Cambiano anche gli opinionisti e negli studi di Cinecittà arriva la signora per antonomasia dell’informazione: Cesara Buonamici. Amatissima giornalista, fondatrice del Tg5, che sostituisce in un colpo solo Sonia Bruganelli e Orietta Berti. La voce della Buonamici, da anni, tiene compagnia agli italiani all’orario di cena con il Tg5 delle 20. E’ il primo grande, epocale, cambiamento voluto da Piersilvio Berlusconi. Una scelta per alzare il tiro. Signorini aveva puntato su Paola Barale e Katia Ricciarelli, ma Piersilvio Berlusconi (probabilmente) potrebbe aver suggerito un nome importante. Imponente. Una voce autorevole.