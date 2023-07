Selvaggia Lucarelli: "La razza peggiore". La lite con il tassista

21 luglio 2023 a

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato sui suoi profili social ufficiali un video che sta facendo il giro del web. Il filmato, registrato dalla giornalista stessa a Bari, riprende l'interno del taxi che l'ha trasportata nella città pugliese. Ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica è, però, lo scambio di battute tra l'opinionista e il tassista. Il motivo della discussione che ha portato i due ad alzare i toni? Il tentativo del conducente del mezzo di far pagare la corsa a Lucarelli in contanti e non con il pos.

Bari. Solita vergognosa sceneggiata del tassista che “il bancomat non va”. pic.twitter.com/2oCFbYcIgh — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 20, 2023

Selvaggia Lucarelli è stata a Bari per presentare il libro "Gli altri litigano per gelosia", scritto a quattro mani con il compagno Lorenzo Biagiarelli. Proprio in quell'occasione, l'opinionista ha preso un taxi. Questo il racconto: "Prendo un taxi per andare dall’hotel al lungomare, la distanza è poca ma fa troppo caldo per andare a piedi. Arrivo. Sono 7 euro e 50. Neppure ho preso il portafogli dalla borsa e il tassista mi fa: 'se mi dà 2 euro e 50 spicci mi fa un favore'. Capisco già che mi sta chiedendo di pagare in contanti in modo non troppo subliminale", ha raccontato Selvaggia Lucarelli. Poi ha continuato: "Al che gli do la carta. Lui come da previsione si scoccia e apre il cruscotto con fastidio, dice: 'eh, ora devo vedere se il pos mi funziona'".

L'epilogo della vicenda? "Segue la discussione che potete vedere, con lui che pur di non farmi pagare con la carta mi fa scendere senza farmi pagare, dicendo 'oggi è friiiiii'. Che categoria imbarazzante, indegnamente protetta dal governo", ha concluso la giornalista. Sul web qualche barese si è risentito: "Non fare di tutta l'erba un fascio. Non siamo tutti come ci dipingi. Ci sono casi e casi". Qualche utente, poi, critica la giornalista e commenta così: "Ha inserito la tessera, ha messo il pin, non ha funzionato...a me a questo giro mi pare plausibile, la signora invece è stata allusiva e maleducata, se alla fine non ha nemmeno pagato come sembra, anche scorretta", "Sempre dalla tua parte in queste battaglie, ma a questo tassista davvero non gli si collegava il pos".