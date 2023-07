Da Saviano valanga d'odio su Salvini: “Sciacallo, espone i cittadini a sofferenze”. Il caso

21 luglio 2023 a

Non si placa l’incontinenza verbale di Roberto Saviano nei confronti di Matteo Salvini. Il giornalista si è scagliato contro il leader della Lega in un messaggio su Twitter: “Gabriele Bottone risponde a Matteo Salvini che, nei giorni scorsi, aveva strumentalizzato la vicenda di Feliciana Chimenti, moglie di Gabriele, che ha lasciato marito e figli a causa di un tumore. Salvini ha diffuso sui social notizie false per ottenere qualche like. Lo sciacallaggio sui social è un fenomeno radicato con cui fare i conti, genera o acuisce sofferenze. Quando lo sciacallo è un ministro, tutto diventa ancora più intollerabile. Sento di voler dare vicinanza a Gabriele Bottone, che ha vissuto una tragedia familiare raccontata con molte falsificazioni sui social da un ministro il cui scopo dovrebbe essere tutelare i cittadini e non esporli a sofferenze”.

Il riferimento è alle parole di Bottone, che ha attaccato Salvini per l’omaggio alla moglie scomparsa: “L’amore di mia moglie era – ha scritto – ed è immenso, verso i nostri figli, verso di me e verso gli ‘ultimi’, i più sfortunati, tipo quelli che si imbarcano perché hanno due alternative: a) morire a casa propria di fame/stenti/guerra b) imbarcarsi (essendo anche al corrente dei rischi del viaggio) nel tentativo di ‘svoltare’ e cambiare vita. Noi (io e la mia famiglia), siamo il tuo opposto, bianco/nero, nord/sud, destra/sinistra, salato/dolce. Per cui, se mai dovessimo stilare un elenco di persone da cui non vogliamo abbracci/pietà/compassione, non te la prendere, ma il tuo nome sarebbe sicuramente sul podio. Un’ultima cosa, sai la bambina da voi citata come si chiama? Carola. Nome ispirato da 3 guerriere, le due nonne (Carmelina/Laura) e Carola Rackete!!! Te la ricordi, vero…???”. Saviano ha colto la palla al balzo per attaccare il vicepremier.