Pamela Prati, bacio appassionato con il fidanzato 19enne. Chi è

Pamela Prati ha ritrovato l'amore? A pizzicare la soubrette mentre si scambia un bacio appassionato con un ragazzo giovanissimo è stato il settimanale Diva e Donna. Il ragazzo moro che accompagna l'attrice per le strade romane e poi le tiene la mano, senza nascondere un sentimento che va al di là dell'amicizia, ha solamente 19 anni e si chiama Simone Ferrante. Circolano le foto che scacciano ogni dubbio.

Pamela Parti ha un nuovo fidanzato. La showgirl è stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna mentre bacia un ragazzo moro di nome Simone Ferrante, che ha 45 anni meno di lei. Già qualche tempo fa la soubrette aveva pubblicato sui suoi profili social uno scatto che la ritraeva in compagnia di una figura misteriosa. Ora la macchina del gossip aggiunge un tassello importante a questa storia e lancia uno scoop clamoroso.

Abbracciati nelle strade della Capitale, Pamela Prati e il giovane modello si baciano senza la paura di essere scoperti. Affiatati, complici, i due non sembrano avere problemi con la differenza di età. Nella vita sentimentale della showgirl potrebbe essere tornato il sereno, soprattutto dopo la difficile e poco chiara relazione con Mark Caltagirone. Su Instagram, la diretta interessata non ha ancora ufficializzato il rapporto. Tuttavia, Prati ha postato una foto con un uomo di spalle. Poi ha scritto: "Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento". Possibile che arrivi presto l'annuncio ai suoi fan?