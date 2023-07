Le "donne al bivio" portano Rai2 sempre più in alto: record per Monica Setta

14 luglio 2023 a

a

a

Monica Setta - con la seconda puntata di Storie di donne al bivio - fa boom di ascolti. La seconda serata do Rai2 è d’oro. La giornalista pugliese conferma l'ottimo risultato del debutto con il 5.60 per cento ieri contro il 6 per cento di 1 settimana fa.

Sicuramente piace la formula di Monica Setta, che capovolge il concetto di "intervista scomoda" lasciando libere le sue tre ospiti di confidarsi quanto e come vogliono. Ieri in studio per un’intervista one to one Serena Autieri, Nadia Rinaldi e una strepitosa Emma D’Aquino del Tg1, che segna la punta record di share oltre il 7 per cento. Mercoledi prossimo ci saranno Simona Ventura, Rita Dalla Chiesa, Valeria Marini, Greta Mauro e Pamela Prati, che torna in tv a Tale e quale show da settembre.