Rai, perché è saltato lo show di Fiorello. Colpo Insegno: fa il bis

07 luglio 2023 a

a

a

È arrivata la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai per la stagione 2023/2024. Questa mattina, a Napoli, l'amministratore delegato Roberto Sergio ha indicato ai telespettatori del servizio televisivo pubblico quale sarà la linea scelta nella selezione dei programmi e dei conduttori. Innovazione e sperimentazione, stando a quanto affermato dall'ad, sono alla base delle nuove scelte compiute. Tra tante conferme e novità, due personaggi di spicco hanno catalizzato l'attenzione dei più. Si tratta di Pino Insegno, che farà il bis con una rivisitazione de Il mercante in fiera e L'eredità, e di Fiorello, la cui presenza è ancora una grande incognita.

Giletti in Rai? L'ad Sergio spiazza tutti: "Non escludo che..."

Se Pino insegno arriva in Rai e raddoppia fin da subito, nessuna conferma è arrivata per lo showman Fiorello. Nella nuova stagione televisiva il conduttore romano fa il bis: dal 18 settembre al 22 dicembre presenterà su Rai 2, nell’access prime time, Il mercante in fiera, una versione attualizzata del famoso gioco natalizio. Poi, dal primo gennaio sbarcherà su Rai1, dove condurrà, come era ampiamente previsto, L’eredità al posto di Flavio Insinna. Grandi perplessità, invece, per Fiorello e per il suo varietà di strada, Viva Rai2, rivelazione dell’ultima stagione. Almeno per ora, il cabarettista siciliano non avrà un posto nel servizio televisivo pubblico. A spiegarne i motivi è stato l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio. "C’è il tema di via Asiago 10, di un palazzo storico dove abitano delle persone. Io e il mio staff stiamo ragionando per trovare una soluzione, una sintesi che consenta di riprendere la trasmissione a novembre. L’azienda lo vuole fortemente e faremo di tutto perché ciò possa accadere", ha chiarito l’ad.

Video su questo argomento “Corona un troglodita, Berlinguer...”. Frasi irripetibili di De Luca sul terremoto Rai | GUARDA

Le conferme sono legate soprattutto ai cavalli di battaglia, a cominciare dal Tale e quale show di Carlo Conti e Ballando con le stellè di Milly Carlucci. Non mancheranno, comunque, ritorni e novità, tra cui Max Giusti e Ale e Franz. Si sperimenta poi con nuovi volti e format, in particolare è Rai2 che punta al pubblico più giovane. Resta nella programmazione ’The Voice Kids’, condotto da Antonella Clerici, mentre debutta in prima serata, con due appuntamenti, il 30 settembre e il 7 ottobre, ’Reazione a catenà con Marco Liorni. Conferma anche per ’Ciao Maschiò, il sabato su Rai1, con Nunzia De Girolamo.

Rai, rivoluzione talk: tutti i programmi e i nuovi conduttori

Non mancherà neanche l’appuntamento con Sanremo Giovani, condotto da Amadeus, che sarà protagonista anche di un altro momento di intrattenimento musicale, ’Arena Suzuki dai ’60 ai 2000’, in onda dall’Arena di Verona. Amadeus rivestirà i panni di dj e farà ballare il pubblico con la musica degli ultimi decenni. Lo showman tornerà poi con il Capodanno di Rai1, che quest’anno andrà in Calabria. Restano in palinsesto le prime serate con Stefano De Martino, che torna anche in seconda serata con il Bar Stella. Conferma anche per i format di successo, da Il Collegio a La Caserma, passando per Boomerissima, condotto da Alessia Marcuzzi. Il martedì e mercoledì, dal 26 settembre al 24 ottobre, tornerà Belve di Francesca Fagnani.