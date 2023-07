Dalla Chiesa scatenata su Gualtieri e le Ztl a Roma: "Macchina elettrica?"

15 luglio 2023 a

a

a

Continua la battaglia social di Rita Dalla Chiesa contro Roberto Gualtieri. Da tempo la celebre conduttrice di Forum affida al web i suoi affondi al sindaco di Roma. Nel suo mirino la cattiva gestione della Capitale in toto, con un'attenzione particolare alla presenza dei rifiuti e alla mancanza di mezzi di trasporto. Questa volta a mandare su tutte le furie Dalla Chiesa è stata la questione delle Zone a traffico limitato, che tanto sta facendo preoccupare i cittadini.

Littizzetto a Mediaset? Tweet clamoroso di Dalla Chiesa

Nel corso del consiglio straordinario del Municipio Roma IV, l'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè ha illustrato le modifiche alla proposta iniziale avanzata sulla Fascia Verde, che il Campidoglio ha inviato alla Regione Lazio. La modifica alla proposta iniziale, sebbene sia arrivata, non soddisfa le esigenze di molti cittadini. Tra questi c'è, senza dubbio, Rita Dalla Chiesa. La conduttrice ha scritto su Twitter: "Hanno cominciato a mettere Ztl anche a Piazza Giochi Delfici, Vigna Clara. Quindi io non posso tornare a casa la sera o andare al supermercato perché la mia macchina è vecchia.Dobbiamo comprare tutti macchine nuove. Questo sindaco è il peggio che ci potesse capitare".

Schlein e Gualtieri, la sfuriata di Rita Dalla Chiesa li travolge così

Lo sfogo non è passato inosservato al web. Un utente, che proprio su Twitter gestisce una pagina con grande seguito, ha ripostato le parole di Dalla Chiesa e ha commentato così: "Qui è dove una parlamentare da 15000 euro mese ci dice che non può fare sacrifici, o prendere i mezzi pubblici". La conduttrice non ha resistito e ha risposto senza nascondere l'ira: "Ma che cavolo dici?????? Il post era a difesa di chi non può permettersi di comprare una macchina elettrica o prendere un taxi per tornare a casa solo perchè Roma ha una specie di sindaco che mette Ztl dappertutto. Ma non ti permettere nemmeno di pensare il contrario!".