Rita Dalla Chiesa va su tutte le furie: così travolge Schlein e Gualtieri

Elly Schlein ha annunciato un'"estate militante", ma i risultati dei sondaggi ricordano alla neosegretaria del Pd la necessità di fare i conti con un calo vertiginoso dei consensi. La marcia della leader dem, che è una strenua lotta contro un'emorragia di voti, è iniziata ieri nella periferia romana. Nel quartiere Pigneto si è tenuta infatti un'iniziativa nazionale organizzata dal Pd sul diritto ad avere una casa. A partecipare all'evento è stato anche Roberto Gualtieri che, su Twitter, ha pubblicizzato il piano del Partito Democratico. Proprio sui social è arrivata la risposta piccata di Rita Dalla Chiesa che, con un cinguettio, ha inchiodato le responsabilità del sindaco di Roma.

La segretaria dem continua a nascondere le dvisioni interne al campo largo e ad attaccare il governo Meloni, ma il Pd perde terreno giorno dopo giorno. Per celare le conseguenze dell'ultimo flop delle elezioni regionali in Molise, Elly Schlein è apparsa al Pigneto per discutere sul tema del diritto alla casa. Con lei anche Roberto Gualtieri, il sindaco della Capitale. Proprio il primo cittadino di Roma, dopo qualche ora dalla fine dell'evento, ha pubblicato qualche scatto dell'incontro sui suoi profili ufficiali.

"Una bella e partecipata iniziativa nazionale organizzata dal PD con la segretaria Elly Schlein oggi al Pigneto su un tema che noi consideriamo centrale: la casa", ha scritto Gualtieri su Twitter. La celebre conduttrice Rita Dalla Chiesa, che spesso sui social ha lamentato il problema dei rifiuti nella città di Roma, ha fulminato con poche parole il sindaco della Capitale: "E la pulizia della città, il respirare “sano” non sono diritti dei cittadini? Le battaglie che dite di fare da anni per l’ambiente non valgono per Roma?". Da tempo la deputata di Forza Italia denuncia la situazione di degrado. A finire nel suo mirino ripetutamente è, ovviamente, Gualtieri: "Con il caldo odore nauseabondo. Finestre chiuse. Vuole venire a prendere un caffè da queste parti, sindaco Gualtieri?", aveva digitato Dalla Chiesa qualche giorno fa, aggiungendo a corredo del tweet scatti di strade piene di rifiuti.