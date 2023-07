Dalla Chiesa, sfuriata pazzesca contro Gualtieri: "Scappa dalle responsabilità"

13 luglio 2023 a

Prosegue senza sosta la battaglia social intrapresa da Rita Dalla Chiesa contro Roberto Gualtieri. Intenzionata a denunciare il degrado e l'inefficienza dei servizi della Capitale, la celebre conduttrice, anche questa volta, ha fatto finire nel suo mirino il sindaco di Roma. In risposta a un post di Maria Latella, in cui la giornalista lamenta la mancanza di autobus e di taxi, con tanto di foto, Dalla Chiesa è stata autrice di un cinguettio dai toni forti e di critica diretta alla gestione della città.

"Balduina. Sotto il sole i turisti attendono bus da 40 minuti, da 40 minuti i taxi non si trovano. Se non hai un mezzo proprio a Roma non puoi spostarti. Non è una capitale e forse non è più nemmeno una città europea", ha scritto sul suo profilo Twitter Maria Latella. La giornalista e conduttrice televisiva, chiamando in causa ATAC, l'Azienda per la mobilità di Roma Capitale, ha affidato a poche frasi uno sfogo durissimo sulla mancanza di mezzi di trasporto a Roma. La questione ha fatto indignare molti utenti che, per supportare Latella, hanno rincarato la dose. "E Gualtieri non mette mano a questa situazione ma vuole ancora di più chiudere la città nella sua Ztl estesa. Senza offrire reali alternative. 'Senza auto propria non si va da nessuna parte', è vero. Realtà è che si vuole una città senza l'afflusso dalle periferie", si legge sui social.

Tra i commenti degli utenti arrabbiati con Roberto Gualtieri, spicca quello di Rita Dalla Chiesa. "In tutto questo Roma non ha un sindaco": così ha esordito la conduttrice. Quindi l'affondo pesantissimo: "Quello eletto dagli stessi cittadini che lui ha distrutto, umiliato, costretto a vivere nella sporcizia più vergognosa, senza servizi, senza taxi, senza una dignità civile, è invisibile. Scappa dalle sue responsabilità".