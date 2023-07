Biden, passo falso prima della caduta: quella fatidica scaletta...

14 luglio 2023 a

Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti ottantenne, ci è "cascato" di nuovo. È successo ancora una volta. Il capo della Casa Bianca, per risalire sull'Air Force One, ha fatto un passo falso ed è inciampato sulla scaletta dell'aereo. Il tutto è accaduto a Helsinki per chiudere, dopo la partecipazione al summit di Vilnius, il viaggio delle alleanze.

Il viaggio di Biden è servito a rinfrancare un’alleanza che dall’inizio della guerra in Ucraina si sta facendo più forte. "Non credo che ci sia una reale prospettiva che Putin usi le armi nucleari". Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in visita in Finlandia dove ha incontrato l'omologo Sauli Niinisto. "Putin ha già perso la guerra. Putin ha un problema reale: come muoversi, cosa fare", ha aggiunto il presidente Usa. "Putin potrebbe finire la guerra domani, potrebbe semplicemente dire: basta. Ma l'accordo che si raggiungerà alla fine dipende da Putin e da ciò che deciderà di fare, ma non c'è alcuna possibilità che vinca la guerra in Ucraina. Ha già perso quella guerra", ha quindi concluso.

Circola sul web il frame di un piccolo incidente in cui, è proprio il caso di dire, Biden è inciampato. Il presidente americano, infatti, per risalire sull' Air Force One, ha urtato un gradino della scaletta dell'aereo dell'Aviazione statunitense e ha perso l'equilibrio. A differenza della scorsa volta, però, il capo della Casa Bianca non è finito a terra.