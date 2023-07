Biden shock su Prigozhin: "Meglio che stia attento a cosa mangia"

13 luglio 2023 a

a

a

Scivolone del presidente americano Joe Biden che oggi durante una conferenza stampa a Helsinki ha invitato Evgheni Prigozhin a stare "attento a cosa mangia". Il capo del governo statunitense è sembrato alludere a possibili tentativi di avvelenamento del fondatore della milizia Wagner in seguito alla tentata rivolta contro Mosca. Se fosse in Prigozhin, ha aggiunto Biden, "terrei d'occhio il mio menu".

Biden gela tutti: come chiama Zelensky a Vilnius

Nel frattempo, in relazione al fallito colpo di stato di Prigozhin in queste ore in Russia sarebbero stati arrestati almeno 13 alti ufficiali delle forze armate (fra cui Sergei Surovikin) mentre sarebbero stati sospesi o licenziati altri 15 militari. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti anonime informate. "Gli arresti vogliono ripulire i ranghi da coloro che non sono più fidati", ha spiegato una delle fonti, sottolineando che diverse fra le persone arrestate hanno legami con la Wagner.