Emanuele Filiberto, ecco con chi è stato pizzicato. Matrimonio finito?

Una foto ha fatto il giro del web e ha lasciato molti utenti interdetti. Lo scatto, pubblicato dal settimanale Diva e Donna, ritrae Emanuele Filiberto di Savoia mentre bacia appassionatamente una donna che non è la moglie Clotilde Courau. La bruna colta abbracciata al principe è Nadia Lanfranconi, cantante country molto famosa in America per le sue doti artistiche ed ex compagna di Mel Gibson.

La foto che ha messo in dubbio il matrimonio tra Emanuele Filiberto e Clotilde Courau è circolata nel momento meno opportuno. Proprio in questi giorni, infatti, la famiglia Savoia attira l'attenzione di molti per il debutto sulla piattaforma Netflix de ‘Il Principe’, la nuova docu-serie di Beatrice Borromeo Casiraghi dedicata a Vittorio Emanuele di Savoia. In sole tre puntate la serie tv ripercorre la controversa storia dell'ultimo erede al trono d'Italia, accusato della tragica fine del giovane tedesco Dirk Hamer nel 1978.

Emanuele Filiberto è stato paparazzato in America mentre si abbandona a baci e tenerezze con Nadia Lanfranconi. Originaria di Como, l'ex compagna dell'attore Mel Gibson ha lasciato l'Italia nel 2007 per trasferirsi a Los Angeles dove vive e dove Emanuele Filiberto ha aperto un ristorante tre anni fa. Le effusioni che il discendente dell'ex casa reale italiana si è scambiato con la donna non sono passate inosservate e sono finite su Diva e Donna, che in un servizio esclusivo si chiede anche che fine abbia fatto la moglie del principe, Clotilde Courau. I due risultano ancora sposati, ma non così affiatati come un tempo. Ad avvalorare la tesi di una rottura netta si aggiunge anche un altro dettaglio: l'attrice francese, lo scorso marzo, non è apparsa alla riunione dei Savoia nell'Abbazia di Altacomba per rendere omaggio a Umberto II in occasione del 40esimo anniversario della morte del re d'Italia.