Venezi esegue l'Inno a Roma di Puccini: il fuori programma manda in tilt la sinistra

Christian Campigli 12 luglio 2023 a

a

a

Grinta, determinazione, straordinario talento e un amore sconfinato per l'Italia. Beatrice Venezi si conferma un autentico orgoglio per il nostro Paese. "Non posso accettare censure e credo che neanche Puccini le avrebbe accettate". È perentorio il direttore d'orchestra che a Lucca, dal palco del Summer Festival, ha chiuso il concerto con esecuzione dell'Inno a Roma. Una performance straordinaria, che ha aperto le Celebrazioni del Centenario pucciniano (che cadono nel 2024). Nello specifico, si tratta di un brano composto da Giacomo Puccini per celebrare la vittoria dell'Italia nella prima guerra mondiale. Un fuori programma, che ha sortito l'effetto del fumo negli occhi per i tromboni progressisti.

L'ultima follia della sinistra: “No alla direttrice d'orchestra, è neofascista e meloniana”

Nella loro ottica (volutamente distorta) l'amore per la patria "puzza" di fascismo. Un'autentica follia ideologica, in grado di trascinare in assurde dispute anche artisti nati nel 1800. "In Germania nessuno si sognerebbe di mettere in dubbio Wagner", ha sottolineato Venezi. Al concerto non si sono presentati (dispiace per loro, che hanno perso uno spettacolo unico) il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, di Pescaglia Andrea Bonfanti e il presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini. Polemiche che ha cercato di spengere il presidente del comitato per le celebrazioni pucciniane, Alberto Veronesi. "A nome del Comitato sono orgoglioso di vedere così tanti appassionati pucciniani".

Barbero a sorpresa su La7. E rispunta la polemica sulla guerra

Domenica prossima, il 16 luglio, nuovo appuntamento con l'autore dei capolavori immortali come la Turandot e la Tosca. Un concerto gratuito, al Gran Teatro di Torre del Lago, con grandissime star del panorama lirico tra le quali Vittorio Grigolo, Fabio Sartori, Camilla Nylund, Afag Abasova ed Ambrogio Maestri, sotto la direzione del grande Daniel Oren. “Con questo concerto - ha affermato Alberto Veronesi - si accosta un altro prestigioso gala lirico a quello d’inaugurazione, che si è svolto nei giorni scorsi a Lucca e che ha dato avvio ad un ricco programma che terminerà nel dicembre 2024".