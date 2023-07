Berlusconi, incredibile de Magistris: il tweet scatena il caos: "Gli onesti..."

06 luglio 2023 a

Ci mancavano anche le critiche per le disposizioni sulla sua fortuna personale. Silvio Berlusconi finisce nel mirino degli avversari di sempre anche da morto. A far discutere sono le notizie che emergono sul testamento del fondatore di Forza Italia, aperto ieri. Oltre alla spartizione delle quote societarie e del patrimonio tra i figli, spiccano i lasciti alle persone a lui vicine. Ad esempio la compagna degli ultimi anni Marta Fascina, e il fratello paolo Berlusconi, riceveranno 100 milioni di euro l'uno. Trenta milioni andranno a Marcello Dell'Utri. Soldi del Cavaliere ma su cui la sinistra mette bocca. "Non bastava la genuflessione dei poteri sul corpo senza vita di Berlusconi, ora la telenovela del testamento: 100 milioni alla compagna, 30 milioni al mafioso Dell’Utri… penso ai poveri, ai giovani, a chi si ammazza di fatica senza arrivare alla fine del mese, agli onesti…", scrive Luigi de Magistris in un tweet destinato a far discutere per forma e sostanza.

Le ultime volontà del Cav: Fininvest a Marina e Pier Silvio, maxi-lascito a Fascina

"Cioè doveva dare i suoi soldi a lei? Coprire il buco lasciato a Napoli dagli onesti come lei?", gli risponde un utente di Twitter. "Guardi signora mia, se andiamo avanti cosí, non lo so io. E ai bambini che muoiono di fame, chi ci pensa? Ah il cappuccino lo paga lei? Grazie"; "Non perdere occasione per fare il populista da quattro soldi, mi raccomando", "Ti ricordo che Berlusconi ha fatto anche tanta beneficenza" scrivono i follower dell'ex magistrato leader di Unione popolare.