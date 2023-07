Berlusconi, dopo il testamento ecco il nuovo murale: il gesto anti-haters

06 luglio 2023 a

a

a

Silvio Berlusconi Self Made-Man è tornato. Questa mattina nel quartiere Isola in via Volturno 34 a Milano è riapparso il Cavaliere in una nuova versione dell’opera pop dell'artista contemporaneo aleXsandro Palombo che era stata rimossa la scorsa settimana in meno di quarantotto ore. “Anche Silvio Berlusconi vittima della cancel culture? Lo hanno cancellato alla velocità della luce, ma con la stessa velocità che lo ha sempre contraddistinto è tornato più determinato di prima per consegnarci un nuovo messaggio!” le parole di aleXsandro Palombo nel giorno in cui è stato svelato anche il contenuto del testamento del Cav.

Insulti irripetibili sul murales dedicato a Berlusconi: vergogna a Milano

Dopo la rimozione del primo murale Palombo ha raffigurato Berlusconi sempre con l'elegante abito blu accompagnato dalla sua immancabile cravatta a pois, in una mano il pennello intriso di colla con cui ha affisso la targa toponomastica che riporta l'indicazione del luogo “Via Silvio BERLUSCONI 1936-2023” e con l'altra mano fa il gesto delle corna, a terra vicino ai suoi piedi il secchiello con la colla e la scritta Self-Made Man.

Non c'è pace per il murale di Berlusconi a Milano: l'ultimo sfregio

La prima opera con Silvio Berlusconi era apparsa la settimana scorsa davanti allo stabile dove il CavaIiere è cresciuto insieme alla madre Rosa, il padre Luigi, la sorella Maria Antonietta e il fratello Paolo, nel quartiere Isola un tempo luogo operaio e sede dello storico Partito Comunista milanese, ed oggi zona alla moda con i suoi grattacieli di lusso come il Bosco Verticale e le sedi delle banche, simbolo del capitalismo finanziario di Milano. Il murale era stato vandalizzato con scritte offensive e ingiuriose poi cancellate dai residenti ma poco dopo è stato del tutto rimosso e il muro verniciato di grigio.