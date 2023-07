Berlusconi, la reazione di Dell'Utri al testamento: notizia choc, poi…

06 luglio 2023 a

Nel testamento di Silvio Berlusconi c’è anche un lascito per un amico di lunga data, Marcello Dell’Utri. L’ex senatore di Forza Italia, in base alle volontà del Cavaliere, avrà 30 milioni di euro, per quella che è una notizia inaspettata. “Quando stamattina mi ha chiamato il notaio, sono rimasto choccato dalla notizia. Non me lo aspettavo perché non mi doveva nulla. L'affetto rimaneva anche senza questo gesto materiale, che dimostra la grandezza dell'uomo. Io ho dato tutto per lui e lui ha dato tutto per me. Era un fratello. Da stamattina non ho fatto altro che piangere, non tanto per la cosa materiale ma per il gesto che dimostra la grandezza dell’uomo. Per me era come un fratello. Ci conoscevamo da oltre sessant'anni. Mi ha sempre aiutato. Anche all'università mi dava gli appunti" le parole al sito dell’Ansa di Dell’Utri dopo aver appreso della decisione di Berlusconi, scomparso lo scorso mese a seguito di una leucemia.

“Cara Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora, sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue” le parole di una lettera composta dallo stesso Berlusconi il 19 gennaio 2022 prima del lungo ricovero nell’ospedale milanese. E oggi è stato svelato tutto il contenuto del testamento, che oltre ai figli ha visto la presenza del fratello Paolo, di Dell'Utri e di Marta Fascina.