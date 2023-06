Milano, vandalizzato il murale di Berlusconi “Self-Made Man”. Insulti irripetibili

28 giugno 2023 a

In meno di 24 ore è stato vandalizzato con scritte offensive e ingiuriose il murale che ritrae "Silvio Berlusconi, Self-Made Man" dell'artista aleXsandro Palombo, apparso nel quartiere Isola di Milano davanti allo stabile dove il CavaIiere è cresciuto insieme alla madre Rosa, il padre Luigi, la sorella Maria Antonietta e il fratello Paolo, e dove c'è ancora quel soggiorno che è stata la sua cameretta da letto dai 13 anni in poi, con vista sul luogo che un tempo ospitava la sede storica del Partito Comunista milanese. L'opera ritrae Berlusconi in abito elegante di colore blu con la sua immancabile cravatta a pois, in una mano un secchiello con della colla e la scritta Self-Made Man, nell’altra mano un pennello intriso di colla con cui ha affisso una targa toponomastica che riporta la nuova indicazione del luogo “Via Silvio BERLUSCONI 1936-2023”.

Sul murale di fianco alla scritta "Self-Made Man" è apparsa la frase "Con l'aiuto della 'Ndrangheta", mentre sulla targa toponomastica sotto Via Silvio BERLUSCONI è stato scritto "Ex Pdc - Uomo d'affari e vecchio p....", frasi offensive e ingiuriose che sono state prontamente cancellate dai residenti del quartiere. L’artista sulla sua pagina Instagram aveva spiegato il perché dell’opera: "La politica italiana continua a dividersi e scontrarsi anche sul cosa intitolare in memoria del Cavaliere. Sono passate due settimane dalla morte di Silvio Berlusconi e da oggi Via Volturno la strada del quartiere Isola di Milano dove Berlusconi è cresciuto, è diventata ‘Via Silvio BERLUSCONI’. Anche in questa occasione il Cavaliere è stato il più veloce di tutti”.