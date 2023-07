L'Aria che Tira, Adolfo Urso contro Lagarde: la Bce ha depressso l'economia

06 luglio 2023 a

Inflazione e politiche europee. Se n'è parlato nel corso della puntata de L'Aria che Tira in onda il 6 luglio su La7. Ospite in studio era Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy che ha incolpato la Banca Centrale Europea di aver depresso l'economia continentale con le sue restrizioni sui tassi di interesse.

"Grazie al governo italiano si è compiuto il primo atto che ha imposto all'Europa il tetto al prezzo del gas - ha detto Urso - E tutto è cominciato da lì, Dalle speculazioni sul prezzo del gas. Ci abbiamo messo qualche mese e Meloni è riuscita dove Draghi aveva fallito. Quindi la prima fonte che alimentava l'inflazione l'abbiamo cancellata. I governi possono fare molto e anche le istituzioni europee in generale. La Banca centrale europea ci ha imposto un aumento dei tassi di interesse con un ritmo talmente forte da deprimere l'economia europea. La Germania è in piena recessione e, tra breve, andranno in recessione anche altri Paesi europei. L'Italia sta facendo meglio di altri ma non possiamo trainare l'economia europea quando gli altri Paesi sono in recessione e questo avrà conseguenza anche sull'economia italiana. Per quanto riguarda l'aumento dei prezzi aerei a fronte della diminuzione dei costi del cherosene, il Garante ha convocato le compagnie che hanno giustificato gli aumenti dicendo che il cherosene l'hanno acquistato 6 mesi fa quando i prezzi erano ancora alti. Ma adesso quel cherosene è stato consumato, quindi nelle prossime settimane mi aspetto un calo del prezzo dei biglietti".