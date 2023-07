Russia, Fabbri svela il piano di Putin: fino a quando sopravviverà Prigozhin

05 luglio 2023 a

Che fine ha fatto Evgenij Prigozhin? Dopo la tentata marcia su Mosca e la minaccia di sfida lanciata allo zar Vladimir Putin, si è persa traccia del capo delle milizie private della Wagner. Il giallo si infittisce giorno dopo giorno. Come sostiene Associated Press, Prigozhin avrebbe accettato di andare in esilio in Bielorussia, in cambio dell’immunità per sé e per i suoi uomini. Risale poi a due giorni fa l'audio circolato in cui una voce, che sembra proprio quella del patron della Wagner, ha promesso "nuove vittorie al fronte in un futuro prossimo". La questione è stata lanciata sul tavolo del dibattito a In onda, seguito talk-show di La7. A proporre una profezia sul futuro di Prigozhin è stato Dario Fabbri, direttore del mensile Domino.

Dopo il tentato golpe, stando a quanto affermato da Dario Fabbri, la prospettiva può essere solo una: "Io credo che Prigozhin stia cercando di salvare la pelle. Potrei essere smentito, ma immagino che Putin lo tenga in vita, se ne ha capacità, almeno fino al termine della guerra", ha chiarito l'analista. Poi ha continuato: "Specifichiamo che, in questo momento, gran parte dei miliziani della Wagner dovrebbero aver firmato il loro contratto di ingresso nelle forze regolari russe. Il negoziato, che scadeva il 1 luglio, è stato abbastanza complesso, visto ciò che è successo sull'ammutinamento. I miliziani della Wagner sono ritenuti eroi dallo stesso Putin".

Quindi il direttore di Domino ha fatto il punto della situazione: "In questo momento uccidere Prigozhin non sarebbe un grande colpo. Forse accadrà alla fine del conflitto. Tra i due, ne esce peggio Prigozhin". La previsione dell'esperto di geopolitica non ha lasciato alcuna ombra di dubbio: "Se conosciamo come funzionano le cose da quelle parti, c'è da discutere se sopravviverà alla notte, non solo come oligarca ma come uomo".