Ucraina, allarme dell'Aiea sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia: non attaccatela

Centrale di Zaporizhzhia, l'allarme del direttore dell'Agenzia per l'energia atomica. «Le centrali nucleari non dovrebbero mai, in nessun caso, essere attaccate». L'ha detto il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, parlando dal Giappone, dichiarando di essere a conoscenza delle affermazioni di Kiev e di Mosca che si accusano a vicenda di pianificare un attacco alla più grande centrale nucleare d’Europa, quella di Zaporizhzhia, nel sudest dell’Ucraina. «Una centrale nucleare non dovrebbe essere usata come base militare», ha detto Grossi.

Le sue parole giungono mentre il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha accusato i russi di avere «collocato oggetti simili a esplosivi sul tetto di alcune unità di potenza della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Forse per simulare un attacco alla centrale», mentre dal canto suo il Cremlino ha parlato di una «grave minaccia di sabotaggio da parte di Kiev, le cui conseguenze potrebbero essere catastrofiche». Grossi ha detto che l’ultima ispezione dell’Aiea nell’impianto nucleare di Zaporizhzhia non ha rilevato attività di posa di mine «ma rimaniamo estremamente vigili». L’Aiea ha funzionari di stanza presso la centrale che è controllata dai russi ma è ancora gestita dal personale ucraino. «Come sapete, ci sono molti combattimenti, sono stato lì qualche settimana fa e ci sono contatti molto vicini all’impianto quindi non possiamo rilassarci», ha detto Grossi durante la visita in Giappone.