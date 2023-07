Russia, Xi averte "personalmente" Putin sul nucleare. L'irritazione di Mosca

05 luglio 2023 a

Linea caldissima Pechino-Mosca: secondo quanto riportato dal Financial Times, che cita funzionari cinesi, il presidente Xi Jinping ha messo "personalmente" in guardia l'omologo russo Vladimir Putin contro un attacco nucleare russo in Ucraina. A confermare il "messaggio" di Xi al Cremlino anche funzionari occidentali. Per il quotidiano finanziario britannico Pechino nutre preoccupazioni per la guerra della Russia anche se offre un tacito sostegno a Mosca. Il messaggio faccia a faccia è stato consegnato durante la visita di Stato del presidente cinese a Mosca a marzo, hanno aggiunto le fonti del quotidiano britannico; quella missione è stata uno dei primi viaggi di Xi fuori dalla Cina dopo anni di isolamento per via delle dure restrizioni anti-Covid. I funzionari cinesi si sono presi privatamente il merito di aver convinto il presidente russo a ritirarsi dalle sue velate minacce di usare armi nucleari contro l’Ucraina, hanno raccontato le stesse fonti. Dissuadere Putin da un attacco del genere è stato fondamentale per la campagna della Cina volta a riparare i legami con l’Europa, ha affermato un alto consigliere del governo di Pechino.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dal canto suo ha respinto come "inventante" le rivelazioni del Financial Times secondo cui il presidente cinese Xi Jinping avrebbe messo in guardia personalmente il suo omologo russo Vladimir Putin dal lanciare un attacco nucleare in Ucraina. La Cina si è costantemente opposta all’uso di armi nucleari in Ucraina nelle sue dichiarazioni pubbliche ma molti degli alleati di Kiev dubitano della sincerità di Pechino, data la partnership "senza limiti" siglata da Xi e Putin e la proposta del cosiddetto "piano di pace" cinese che ricalca pesantemente le condizioni poste da Mosca.