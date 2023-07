Elsa Fornero, la frase choc sul salario minimo: "9 euro?". Telese di stucco

05 luglio 2023 a

Le opposizioni hanno definito alla Camera il testo unitario della proposta di legge per il salario minimo. La Pdl è stata sottoscritta da Pd, M5s, SI, Azione, Europa verde e +Europa ed è stata depositata alla Camera. Sulla carta l'opposizione è d'accordo. Nei fatti, però, non si direbbe lo stesso. A dimostrare come la questione sia poco chiara anche a chi tanto si batte per essa, è stata Elsa Fornero. Ospite a In onda, l'ex ministro del lavoro ha sollevato il problema dell'importo che andrebbe stabilito per legge andando in confusione totale. Una frase, o per meglio dire una domanda, ha lasciato di stucco i presenti.

"Il salario minimo credo che sia necessario e che se ne debba discutere, personalmente ritengo che 9 euro possano essere anche un po' tanti, forse 8-7, in ogni caso se ne deve discutere", ha affermato la professoressa su La7. L'intervento di Elsa Fornero ha lasciato allibito Luca Telese, il conduttore del talk-show di approfondimento giornalistico, che l'ha incalzata: "Addirittura?". L'economista piemontese ha chiarito il suo punto di vista: "Sì, l'Italia è un Paese che si è molto impoverito e noi abbiamo oggi dei contratti anche con le sigle dei sindacati non pirata che hanno 5 euro e non ci scandalizziamo più di tanto".

Telese, non credendo alle proprie orecchie, ha ribattuto: "Però è proprio per questo che serve il salario minimo. Se vogliamo che la gente si impoverisca lavorando, 5 euro all'ora vanno bene". "Ma no, adesso non mi faccia dire una cosa che non ho detto. Io sono a favore del salario minimo, so che potrà essere uno choc e ritengo che qualche volta gli choc ci vogliano. Magari si può discutere se debba essere 9 o 8 euro. Fare un decreto che impone il salario minimo e poi vedere che mancano i decreti attuativi che lo rendono una realtà sarebbe un'altra occasione persa": così Fornero ha cercato di tornare sui suoi passi.