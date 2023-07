Controcorrente, Vittorio Sgarbi spiazza tutti. Come si difende sul caso MAXXI

02 luglio 2023 a

a

a

«Che passo di lato? Non c’è stato nulla al Maxxi, non c’è stato nessun sottosegretario, c’è stata una serata inaugurale con Morgan che doveva parlare e ha chiesto a me come amico» di intervenire. Così Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, parlando su Rete4 durante la trasmissione "Controcorrente", rispondendo alla domanda se abbia intenzione di fare un passo di lato a seguito delle polemiche e accuse di sessismo per le sue parole pronunciate in una serata al museo Maxxi di Roma il 21 giugno scorso.

Quello che tutti dimenticano su Orban: Foti smaschera i critici di Meloni

«Non c’è stato nessuno stupore, nessuna protesta, nessun incidente, tutti hanno applaudito», ha detto Sgarbi. «Io, malato di cancro, ho raccontato tragicamente la realtà di una persona che non ha più rapporti sessuali ma, rispondendo alla domanda di Morgan "quante donne hai avuto", ha giocato», ha proseguito, sottolineando che, durante il suo intervento al MAXXI, non era in veste di sottosegretario: «ero un attore che si confessava a un amico», ha detto Sgarbi.