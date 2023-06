Controcorrente, qual è il piano di Tremonti per l'emergenza migranti

29 giugno 2023 a

Emergenza migranti, Giulio Tremonti, presidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei deputati, parla del suo piano per risolvere alla radice l'emergenza migranti in Italia. Secondo Tremonti bisogna agire direttamente nei Paesi d'origine in modo da creare le condiizioni per evitare le partenze. Se n'è parlato nel corso della puntata di Controcorrente in onda il 29 giugno su Rete4.

"Davvero prima l'Italia era isolata, adesso la visione è complessiva e io sono oggettivamente ottimista. E' fondamentale aiutarli a casa loro. Era così nella proposta fatta dal governo Berlusconi nel 2001 e deve essere così perché non è solo questione di persone che vengono qua ma di persone che restano là abbandonati, anziani in comunità e in Stati che si destabilizzano. E questo è il senso del piano Mattei ed è la cosa giusta da fare".