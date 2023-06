Controcorrente, Foti difende il lavoro di Meloni nell'Ue: cosa scordate su Orban

30 giugno 2023 a

Polonia e Ungheria dicono no e sui migranti l’Unione Europea è divisa. Il tema viene affrontato nel corso dell’edizione del 30 giugno di Controcorrente, il talk show pre-serale di Rete4 che vede Veronica Gentili alla conduzione. La giornalista interroga sull’argomento Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, che si sofferma sul tentativo di mediazione di Giorgia Meloni, che però non è riuscita a convincere i leader di Varsavia e Budapest a tornare sui propri passi per avere un fronte europeo comune: “Continuo a sentir parlare di Orban, ma Orban fino a due anni fa era nel Partito Popolare Europeo, vorrei ricordarlo. È vero che vi possono essere state e vi sono delle relazioni politiche, ma le relazioni politiche non possono portare il giorno dopo a dover superare situazioni che l’Europa e l’Unione Europea non riescono ad affrontare da almeno dieci anni”. Il riferimento di Foti è al fatto che Fratelli d’Italia fa parte dei Conservatori e Riformisti Europei, non lo stesso partito di Orban nel Parlamento europeo: sarebbe servito un miracolo per fargli cambiare idea.