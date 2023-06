Uno Mattina, “lo sfruttamento fa bene alle donne”. La battuta choc di De Masi

29 giugno 2023 a

Una frase che voleva essere una battuta, ma che ora rischia di scatenare il putiferio. Nel corso della puntata del 29 giugno di Uno Mattina Estate, programma che va in onda su Rai1, l’argomento trattato è quello degli italiani che vivono da soli, in particolare il conduttore Tiberio Timperi si focalizza sui report dell’Istat che evidenziano come addirittura l’11% dei genitori sia single. “Aumentano le donne anziane che vivono sole. Si sposano con una alta differenza d’età col proprio marito e hanno una speranza di vita più lunga. Questo significa che passano l’ultima fase da vedove, sole” il commento della statistica Laura Sabbadini in merito alla notizia.

Ed ecco che qui si inserisce l’intervento contestato del sociologo Domenico De Masi: “In Italia abbiamo 800 mila vedovi e 3,5 milioni di vedove. La professoressa non lo ha detto furbescamente, le donne campano quattro anni più dei maschi, ma sembra quasi che lo sfruttamento faccia bene alla salute”. Timperi capisce subito che c’è un potenziale allarme e bacchetta il suo ospite: “Attenzione a quello che dice”.

Sabbadini non si arrabbia per le parole del professore vicino al Movimento 5 Stelle e se la ride insieme a lui: “Vivono più anni, vero, ma in cattiva salute, lo devi aggiungere”. “E volevate pure la buona salute?” la chiosa finale di De Masi. Tra una risata e l’altra il conduttore invita entrambi a rimanere concentrati sull’argomento e che, riferisce Tv Blog, possono telefonarsi per chiacchierare tra di loro.