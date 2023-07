Paolo Del Debbio, gelo in diretta con il tecnico: "Faccio quello che c... mi pare"

01 luglio 2023 a

a

a

Un fuori programma inaspettato quello andato in scena durante l'ultima puntata di Dritto e rovescio, il talk show di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Mentre il giornalista parlava, come di consueto, rivolgendosi direttamente ai telespettatori dietro le telecamere i tecnici gli stavano comunicando che probabilmente stava "sforando" i tempo. A quel punto De Debbio si rivolge direttamente al suo collaboratore: "Non me ne frega nulla del tempo, Carlo, non lo guardare".

"Vergognatevi": sfuriata pazzesca di Del Debbio dopo l'intervista a D'Urso

Dopo un istante di silenzio, il conduttore rimarca: "Non lo guardare, non me ne frega niente. Lo sai che ti voglio bene...", afferma tra lo stupore generale De Debbio che chiede alla regia di inquadrare proprio il Carlo in questione: "Fatelo vedere, è quello contro cui mi scaglio per la lavagnetta" con le indicazioni di regia su tempi, interventi, pause pubblicitarie. Il pubblico in studio saluta il fuori programma con un applauso, mentre il tecnico inquadrato dalle telecamere di solito dirette verso la scenografia e non sul "dietro le quinte" appare comprensibilmente imbarazzato. "È un professionista di eccellenza con il quale ogni tanto mi prendo... Dalla regia mi dicono 'chiudi', ma io faccio quello che c***o mi pare, d'accordo? Questo è un po' il punto...", conclude De Debbio tra l'ironico e il seccato.