Dritto e rovescio, Antonio Tajani ricorda Berlusconi. Commozione in tv

Antonio Tajani ricorda il Cavaliere nel corso della trasmissione Dritto e rovescio «Mi mancano le telefonate quotidiane. Mi manca fare quel numero di Arcore, mi manca chiamarlo al cellulare della sua compagna di vita, Marta» ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Diritto e Rovescio su Rete4 rispondendo a Del Debbio che gli chiedeva cosa gli mancasse di Silvio Berlusconi. «Mi mancano i suoi consigli».

Altro argomento di discussione è stata la guerra in Ucraina. «Non vedo all’orizzonte l’inizio di una trattativa di pace - ha proseguito il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani - C’è in missione il cardinale Zuppi, non mi pare che i russi abbiano dato molte assicurazioni per l’apertura di una trattativa di pace». Quanto al golpe mancato in Russia, il vicepremier ha detto che "noi abbiamo deciso di non interferire in quella che è una vicenda interna della Federazione Russa. Noi sosteniamo l’Ucraina, ma noi non siamo in guerra con la Russia, non siamo in guerra con il popolo russo».

A #Drittoerovescio @Antonio_Tajani sulla guerra Russia-Ucraina: "Non vedo all'orizzonte l'inizio di una trattativa di pace" pic.twitter.com/iS04aCqru8 — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) June 29, 2023

Infine il passaggio sull'economia.. L’aumento dei tassi d’interesse non è la soluz(ione contro l’inflazione lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Diritto e Rovescio su Rete4. «L’inflazione da noi è data dal prezzo molto alto dei prodotti che producono energia. Bisogna ridurre il prezzo delle materie prime, non aumentare il costo del denaro».