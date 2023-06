Cruciani al vetriolo contro Toscani. La frase choc su Berlusconi: "Felicissimo che..."

23 giugno 2023 a

La frase pronunciata da Oliviero Toscani contro Silvio Berlusconi ha sollevato un polverone di critiche. In occasione della cerimonia che ha visto ricoprire le facciate di alcuni palazzi in ristrutturazione nel quartiere di Scampia, a Napoli, il fotografo si è scagliato contro il Cav. Ecco le parole che hanno fatto indignare l'opinione pubblica: "Sono uno di quelli che pensa che Berlusconi sia stato la rovina dell'Italia. Sono felice che non ci sia più, felicissimo". L'intervento di Berlusconi è sembrato del tutto inappropriato a Giuseppe Cruciani che, in una puntata de La Zanzara, ha tolto il freno e ha detto tutta la sua verità.

Il fotoreporter Oliviero Toscani è finito nell'occhio del ciclone per la frase pronunciata a Scampia. Quanto affermato dal fotografo è sembrato inopportuno a molti, soprattutto per la mancanza di rispetto nei confronti della famiglia del Cav. Dopo che le sue parole sono rimbalzate ovunque, però, Toscani non ha fatto neanche un passo indietro e, all'Adnkronos, ha ribadito: "Sì, sono uno di quelli che pensa che Berlusconi sia stato la rovina dell'Italia. Sono felice che non ci sia più, felicissimo".

Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia, ha subito replicato: "Parole indegne e inqualificabili. È inaccettabile che queste affermazioni passino sotto silenzio o vengano bollate come la solita provocazione di Oliviero Toscani perché non c'è nulla di giustificabile o di comprensibile in un atto di violenza verbale come quello appena pronunciato".

Il caso Toscani non è certo sfuggito a Giuseppe Cruciani, il conduttore radiofonico e celebre volto de La Zanzara. Cruciani è stato duro e ha condannato il fotoreporter: "Olivero Toscani ha ripetuto a Scampia (dove era ospite) quello che aveva già detto qui, aggiungendo ‘per fortuna è morto Berlusconi, ci ha rubato la dignità sociale’". Poi il conduttore non si è trattenuto: "La frase ‘per fortuna è morto Berlusconi’ è una po*****ia immane. Caro Oliviero, io ti conosco da tanto tempo, ma vai a fare in c**o!".