Mario Giordano a valanga sul flop di Schlein: "La limonata? I problemi seri..."

L'annunciato incontro tra Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, e Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 stelle, si è tenuto in Molise, in un bar di Campobasso, davanti a una limonata. La bevanda ghiacciata è diventata simbolo delle difficoltà dei partiti dell'opposizione a trovare un accordo per il campo largo. Il colloquio, durato quaranta minuti, è stato ampiamente dibattuto in questi giorni. Oggi, però, a tornare sull'argomento è stato Mario Giordano. Il conduttore di Fuori dal coro, ospite a L'Aria che Tira, è stato chiamato a commentare gli attuali scenari politici e ha sottolineato l'ultimo flop dei dem in Molise.

Che il centrodestra conquisti terreno giorno dopo giorno, è un fatto chiaro a tutti. Ne sono prova anche i risultati delle ultime elezioni regionali in Molise. A L'Aria che Tira Mario Giordano non si è trattenuto e ha esordito così: "È chiaro che se l'opposizione si trova a prendere la limonata, ma non fa un comizio insieme e non redige un progetto chiaro...". Il riferimento all'incontro tra Conte e Schlein, avvistati insieme nel bar della piazzetta Palombo a Campobasso all'ora dell'aperitivo, ha lasciato poco spazio all'interpretazione. "Di fronte a problemi seri del Paese, di sanità, di economia, la differenziazione dei poveri che diventano sempre più poveri", ha contestualizzato meglio il giornalista.

Poi Giordano è andato dritto al punto: "La lettura che dà l'opposizione è debole. Non ci si può mascherare dietro la bandiera dei diritti, spesso strumentalizzando i diritti per coprire le proprie divisioni interne". Il conduttore di Fuori dal Coro non ha risparmiato, però, frecciate neanche alla maggioranza: "Anche il centrodestra, che ottiene un risultato clamoroso, non si può nascondere dietro questo 62 per cento per non dare risposte concrete". Nel mirino per Giordano ci sono finite "quelle frizioni che si sono viste nelle ultime settimane e che rischiano di minare quel clima". Quindi il giornalista ha concluso, specificando che una forza politica non può puntare solo sulle pecche dell'opposizione: "Se il centrodestra pensa di risolvere tutto con la debolezza dell'opposizione sbaglia. Deve dare risposte ai cittadini e ai suoi elettori che si aspettano cambiamenti concreti rispetto alle promesse elettorali fatte".