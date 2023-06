Elly Schlein sulla via della Seta, incontro a sorpresa col ministro cinese

27 giugno 2023 a

Un incontro a sorpresa quello che ha avuto come protagonisti oggi, martedì 27 giugno, la segretaria del Pd, Elly Schlein, e Liu Jianchao. Chi è? Si tratta del ministro responsabile del dipartimento esteri del Partito comunista cinese, in visita istituzionale in Italia con la sua delegazione. A renderlo noto è il Pd che fa sapere che la leader dem e il diplomatico hanno parlato delle "sfide del multilateralismo e della transizione ecologica", ma "durante l’incontro la segretaria ha esposto le posizioni del Pd sulla tutela dei diritti umani e sulla guerra in Ucraina, auspicando un ruolo della Cina nei confronti della Russia per porre fine all’invasione, e sulla necessità di una cornice strategica europea alle relazioni economiche e istituzionali" con la Repubblica popolare cinese. All’incontro hanno partecipato il responsabile Esteri del Pd, Peppe Provenzano, e i capigruppo nelle commissioni Esteri di Camera e Senato Enzo Amendola e Alessandro Alfieri.

Prima di vedere Schlein, il funzionario comunista aveva incontrato domenica a Milano anche una comunità di imprenditori italiani, alla presenza di Mario Boselli, presidente della dell’Italy China Council Foundation, nata l’anno scorso dall’integrazione tra Fondazione Italia Cina e Camera di Commercio Italo Cinese. "L’auspicio è fare meglio e di più", ha commentato Boselli con l’Adnkronos all’indomani dell’incontro a Palazzo Clerici a Milano con la delegazione cinese composta da una dozzina di rappresentanti del gigante asiatico, accompagnati dal console cinese Liu Kan.