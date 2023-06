Figliuolo? Bersani perde le staffe con Gruber: "Lo capisce anche un bambino"

27 giugno 2023 a

a

a

Il governo nel Cdm odierno ha scelto il commissario per la ricostruzione in Emilia-Romagna e nelle altre zone alluvionate: sarà il generale Francesco Paolo Figliuolo, l'alpino esperto di logistica che gli italiani hanno conosciuto quando l'allora premier Mario Draghi lo ha messo a capo dell'emergenza Covid. Una nomina che spazza via l'ipotesi che alla guida della macchina della ricostruzione voleva Stefano Bonaccini, il governatore emiliano chiesto a gran voce dal Pd. Pier Luigi Bersani in particolare non sembra digerire la scelta del governo di Giorgia Meloni e nella puntata di martedì 27 giugno di Otto e mezzo, su La7, perde la pazienza con la conduttrice Lilli Gruber.

La cosa più difficile da smacchiare...: la resa di Bersani sul "giaguaro" Berlusconi

"Non han voluto fare una cosa fatta per bene", afferma Bersani che dice che in Emilia-Romagna "non è arrivato un soldo, non ci sono misure vere. Figliuolo? Serve un meccanismo per parlare con la gente". Insomma, un super-tecnico come il comandante degli alpini, che ha gestito con successo l'approvvigionamento dei vaccini e via dicendo, non va bene.

Bonaccini a bocca asciutta, Figliuolo corre verso la nomina

"Ma perché non hanno scelto Bonaccini, secondo lei?", chiede allora Gruber. "Chiudiamo queste polemiche politiche, lo capisce un bambino perché!", sbotta infine l'ex segretario del Pd rientrato recentemente nel partito guidato da Elly Schlein. "Figliuolo? Va bene, ma serve un meccanismo che sia un raccordo tra governo e i cittadini, è una vicenda c0molicata", afferma Bersani visibilmente irritato,