Maltempo Emilia-Romagna, il generale Figliuolo verso la nomina a commissario

Un secco no. È quello arrivato da Matteo Salvini nei confronti di Stefano Bonaccini per il ruolo di commissario straordinario per l’emergenza in Emilia-Romagna causata dal forte maltempo. E il leader della Lega e vicepremier del governo Meloni ha dato un nome alternativo a quello del governatore regionale e candidato sconfitto alle primarie del Partito Democratico: Francesco Paolo Figliuolo.

L’ipotesi del generale viene fatta da Repubblica, che spiega come sia arrivata un’indicazione dal ministro per le Infrastrutture: “È una persona che stimo”. Ma Salvini non vuole partecipare al totonomine, anche perché alla fine si potrebbe anche decidere per "più commissari", invece che per uno solo. “Figliuolo? L’ho conosciuto come commissario durante l’emergenza sanitaria ed è una persona assolutamente degna, però io in questi giorni ho letto almeno una decina di nomi diversi. Non ne so nulla e non commento nulla” il discorso di Salvini in merito alla figura che già aveva guidato la struttura per affrontare il Covid.