Figliuolo commissario in Emilia-Romagna: c'è l'intesa, stop a Bonaccini

Torna il generale Francesco Paolo Figliuolo che sarà il commissario per la ricostruzione sui territori di Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dalle recenti alluvioni. Secondo quanto trapela da fonti di governo su Figliuolo - già commissario straordinario per l’emergenza Covid e Comandante operativo di vertice interforze (Covi) - è stata raggiunta l’intesa nella maggioranza e il via libera alla nomina arriverà oggi in occasione della riunione del Consiglio dei ministri che all’ordine del giorno, tra le altre cose, prevede un decreto legge disposizioni urgenti per la ricostruzione sui territori colpiti dall’alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023.

Esperto di logistica, Figliuolo era stato chiamato nel marzo 2021 dal presidente del Consiglio Mario Draghi per gestire per l'emergenza Covid-19 e soprattutto la campoagna vaccinale, subentrando a Domenico Arcuri, nominato da Giuseppe Conte. L’indicazione verrà formalmente discussa nel Consiglio dei ministri in programma oggi alle 18 a Palazzo Chigi. Sembra così confermato che non saranno i governatori dei territori colpiti - Emilia Romagna in primis, ma anche Marche e Toscana- ad assumere la nomina di commissario per la ricostruzione.