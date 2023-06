Vasco Rossi commenta la foto di Victoria De Angelis dei Maneskin. Valanga di critiche

Giada Oricchio 22 giugno 2023 a

Victoria in bikini e Vasco Rossi naufraga in un mare di critiche. La polemica è esplosa con tre giorni di ritardo, ma è scoppiata. Cosa è successo? Lunedì la bassista dei Maneskin, in vacanza a Formentera con la fidanzata Luna e alcuni membri della band, ha pubblicato sul suo profilo Instagram due fotografie: una in micro costume verdeoro con bandiera del Brasile in un campo di margherite e un’altra con un primo piano dell’addome e del pube su cui spiccava uno scorpione. Una posa bollente che l’account di Dagospia (@Dagocafonal) ha rilanciato con una caption sottilmente ironica: un fiore uguale a quelle che facevano da sfondo alla provocazione della giovane artista. Gli scatti sono stati oggetto di battute feroci da parte degli utenti social: dal solito ipocrita “ma chi è questa?” a “Se una non sa suonare meglio fare altro giustamente…”.

Voce fuori dal coro, come sempre, Vasco Rossi. Il cantante 71enne ha commentato con “Slurp!” e emoji di una fiamma. Un omaggio spiritoso alla bellezza della gioventù o un apprezzamento dal chiaro richiamo sessuale fuori luogo considerando i quasi 50 anni di differenza d’età tra i due musicisti? Fatto sta che il rocker ha sconvolto i benpensanti finendo sotto le luci dell’indignazione e dello scalpore: “Hai 71 anni, non ti vergogni?”, “A un altro avrebbero dato del pedofilo”, “Se lo avesse fatto un altro vecchio sarebbe scoppiato il finimondo”, “questo commento è la prova del perché non ti ho mai ascoltato di mia volontà…mai piaciuto”. Se per molti è stata una caduta di stile, per tanti altri Vasco non ha oltrepassato i limiti: “Quanti bigotti!”, “Ha solo scritto slurp, mica vuole sposarla!”, “Bando alle ciance, il Komandante ha sempre ragione”.