Damiano David, la verità sul bacio con Martina Taglienti. La reazione di Giorgia Soleri

Damiano David fa ancora parlare di sé in questi giorni. L’avevamo sorpreso, non molto tempo fa, tra le braccia della modella Martina Taglienti, amica di Victoria, in una nota discoteca di Roma (non a Formentera, come riportato da tutti i magazine). La scena con i due che si baciavano era stata ripresa da un cellulare e poi diventata virale in pochissimi istanti, a partire da TikTok. Il tutto è successo esattamente un giorno prima che i due, Damiano David e Giorgia Soleri, comunicassero la rottura del loro amore tramite un comunicato congiunto. Ma quel bacio con Martina, a quanto pare, non ha avuto alcun seguito. Si è trattato di una ragazzata di una sera, né di un tradimento né tantomeno dell’inizio di un nuovo amore.

Tra Damiano e Giorgia si è arrivati al punto di non ritorno: il gesto clamoroso a Roma

Damiano è ora single, lontano da Giorgia, e senza Martina che, però, resta un’amica. E allora si potrebbe dire che ci aveva visto giusto Annalisa, regina del pop nel panorama odierno, con il suo tormentone del “lei che bacia lui”, perché in questa catena bacio ci sono finiti pure Damiano David e Giorgia Soleri. L'unica differenza è che la lunga sequela di limoni cantati da Annalisa non riusciamo a decifrarla fino in fondo, in questo caso. Al di là dello schemino di Annalisa, impossibile da decifrare, sappiamo che attualmente Giorgia Soleri ha smesso di seguire il frontman dei Maneskin, così come tutti gli altri componenti della rock band più nota d’Italia. Succederà ancora qualcosa? Staremo a vedere.