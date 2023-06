Victoria dei Maneskin, vacanza di passione: con chi è stata pizzicata

07 giugno 2023 a

Ennesimo scoop bollente per Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin. La 23enne, in vacanza a Formentera con parte della rockband di cui fa parte, è stata pizzicata in compagnia di una giovane ragazza. Le foto hot, pubblicate dal settimanale Chi, lasciano poco spazio all'interpretazione. Abbracciate e sorridenti, le due giovanissime sembrano legate da un sentimento che supera i confini dell'amicizia.

Una sola domanda si pongono i fan della band che svetta nel mondo della musica nazionale e internazionale: chi è la bella ragazza apparsa negli scatti che hanno fatto il giro del web? Tra baci ed effusioni, Victoria è stata colta in flagrante. In barca e in compagnia del resto del gruppo, la bassista ha scelto la via dell'amore per trascorrere lieti momenti nelle acque spagnole.

La musicista ha sempre rivelato di essere bisessuale, ma una grande porzione del suo pubblico è rimasta di sasso. Sul profilo di Victoria solo poche, dirette, parole a corredo delle foto a luci rosse: "Burning hot", digita Victoria. Gli ammiratori della 23enne hanno fatto partire un totonomi e tutti si chiedono come sia nata la love story delle ultime ore. La nuova fiamma di Victoria si chiama Luna Passos ed è una modella. Non ci resta che aspettare per ulteriori novità.