Covid e mascherine, Marcello Minenna arrestato nell'inchiesta sulla corruzione

È stato arrestato Marcello Minenna, ex direttore dell'Agenzia delle Dogane e attuale assessore all'ambiente della Regione Calabria, nonché in passato assessore durante la giunta Raggi a Roma. La Procura distrettuale antimafia di Bologna e la Procura di Forlì hanno emesso 34 provvedimenti di custodia cautelare sia in carcere che ai domiciliari con 63 milioni di sequestri in una maxi-indagine nei confronti di esponenti del mondo imprenditoriale romagnolo, ex politici, funzionari, tra cui alcuni di Ausl Romagna e prefettura di Ravenna. Le accuse riguardano vari episodi di corruzione. L’indagine è partita da un caso di traffico di droga. Agli arresti c’è anche un ex parlamentare, in carica fino al 2018.

Le motivazioni vengono fornite dal Domani: "L'indagine riguarda vari episodi di corruzione ed è scaturita da un'inchiesta sul traffico di droga. È in questo contesto che si inserisce anche il filone sul Covid e le mascherine. L’ex parlamentare sarebbe riuscito ad ottenere un appalto milionario dall’Ausl Romagna per la fornitura di dispositivi medici. Sarebbero stati fondamentali i rapporti tra l’ex parlamentare, membri delle forze della polizia, un funzionario prefettizio e appunto i vertici dell’agenzia delle dogane".