Giorgia Soleri riprende i mezzi pubblici. Perché la sua frase scatena la bufera

Giorgia Soleri, ex compagna di Damiano David, ha pubblicato tra le sue Instagram stories una foto scattata all’interno di un mezzo pubblico. L’attivista ha lasciato trasparire, anche se non lo ha detto direttamente, di avere smesso a lungo di utilizzarli a causa delle sue malattie croniche: endometriosi, fibromialgia, neuropatia del pudendo e adenomiosi, Per questo, Giorgia è stata a lungo costretta a evitare situazioni che potessero acuire le malattie delle quali si è fatta portavoce ma, citando testualmente, “Adesso che sto meglio", sta pian piano riconquistando alcune delle libertà perdute, come quella di utilizzare i mezzi pubblici. Nella Ig story, scattata all’interno di un autobus, Giorgia ha scritto: “Comunque in questi giorni, dopo anni probabilmente, ho ricominciato a prendere i mezzi pubblici perché finalmente sto meglio (per il caldo? Per il mix di farmaci azzeccato? Perché il cielo o chi per lui ha deciso di darmi un po’ di tregua? Non lo so e ho paura a chiedermelo) e sono felicissima perché LI AMO!”.

Quindi ha aggiunto una riflessione, a proposito della libertà di scegliere se usare o meno tali strumenti che non a tutti è concessa: “Ci sarebbe anche da parlare del privilegio di poter scegliere come muoversi e quando ma è un discorso che abbiamo affrontato altre volte quindi per oggi niente pippone”. Eppure, nonostante l’influencer abbia fatto di tutto per non essere raggiunta dalle critiche, ecco che alcuni dei suoi follower sembrano non aver accolto positivamente questa sua dichiarazione. Infatti, determinati utenti hanno espresso dubbi sul motivo della sua notorietà. “Prima era famosa perché fidanzata con Damiano. Ora perché è famosa?”, ha chiesto un utente, mettendo in discussione il suo status di celebrità. Un altro ha commentato sarcasticamente: “con che coraggio???“. Un altro, tuttavia, ha difeso l’influencer, insistendo che molti stanno mancando il punto: “cmq non avete capito il punto”. Insomma, che sia per la rottura con Damiano, che sia per la sua libertà di prendere un mezzo pubblico, l’attivista non smette di attrarre su di sè le critiche dei suoi fedelissimi haters.