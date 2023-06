Damiano David e Giorgia Soleri, il gesto senza ritorno: cosa succede a Roma

Alice Antico 11 giugno 2023 a

La fine della relazione tra Damiano David e Giorgia Soleri ha scosso tutto il web nei giorni scorsi, tanto che a poco più di quarantott’ore dall’annunciazione via social, le testate nazionali ne riportano i continui aggiornamenti. L’ Ansa sostiene che l’influencer stia facendo già le valigie per lasciare definitivamente l’appartamento romano che fino ad ora ha diviso con il leader dei Maneskin. Quel che è certo, come dimostrato negli scorsi giorni su Ig, è che la Soleri non ha alcuna intenzione di lasciarsi scalfire: subito dopo l’annuncio di entrambi circa la loro rottura, lei ha raccontato ai suoi follower di essere tornata a Roma, ma senza nessun dettaglio. La cosa più evidente, però, è che Giorgia non ha palesato alcuna lacrima in pubblico, nessuna tragedia sui social. Quello che la Soleri si è limitata a fare è chiedere ai suoi followers di evitare un accanimento mediatico nei confronti dei due ex partner. Poi, motiva la sua richiesta: “Per tutelarci in questo momento delicato fatto di enormi cambiamenti”. A quali cambiamenti si sta riferendo? Il primo sarebbe senza dubbio quello relativo alla casa, quella che lei da anni condivide a Roma con Damiano, ma che ora, per ovvie ragioni, sarebbe pronta a lasciare.

Di fatti, a tal proposito, l’Ansa ha scritto nelle scorse ore: “Mentre Damiano è impegnato con i Maneskin in Spagna, Giorgia Soleri è rientrata a Roma per cominciare a impacchettare le sue cose dalla casa che divideva con il cantante”.

Al di là dei dubbi riguardo casa, gatti e tutto quello che la coppia condivideva, bisogna sottolineare un dettaglio interessante. Durante il viaggio di ritorno verso Roma, Giorgia si è concessa una lettura particolare: “La zoccola etica”, un saggio che intende proporsi come guida rivolta a coloro che vogliono esplorare relazioni al di là dei modelli tradizionali improntati alla monogamia. Un modello sul quale si sono basati Giorgia e Damiano come coppia, come lei stessa ribadì sui social dopo la rottura. Infatti, è evidente che non sia involontario questo gesto di Giorgia, dal momento che due giorni prima, per liberarsi dal peso del giudizio, aveva scritto sulle sue storie Ig: ”Considero l'esclusività un valore (al contrario lo è l'inclusività) motivo per cui la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama”.