Maneskin, Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati: un video scatena il caos

Damiano David, frontman dei Maneskin, e Giorgia Soleri si sono lasciati. A chiarire la situazione è stato lo stesso cantante dopo che sui social è iniziato a circolare un video in cui il rocker viene ripreso mentre bacia appassionatamente un’altra ragazza in discoteca: le immagini non lasciavano spazio a dubbi, non era la solita donna quella al suo fianco. Dopo pochi minuti dalla pubblicazione del video, diventato virale sul web, Damiano ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram, annunciando l’addio a Giorgia Soleri: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull'immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”. Subito in molti avevano urlato al tradimento e Damiano ha preferito fare chiarezza ed evitare speculazioni delle cronache rosa e degli utenti dei social network.