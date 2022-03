Charlene di Monaco dimessa torna a casa: l'annuncio gelido del principe Alberto

Giada Oricchio 12 marzo 2022 a

Un fulmine a ciel sereno: Monte Carlo riabbraccia Charlene di Monaco, la principessa è tornata a casa. Ma non sono rose e fiori. Con un comunicato stringato e molto formale, qualche ora fa, il Palazzo dei Principi ha reso noto che Wittstock continuerà la convalescenza tra le mura domestiche: “Le Loro Altezze Serenissime condividono con gioia le seguenti informazioni: in accordo con i Suoi medici, visto l’incoraggiante risultato delle cure, la principessa proseguirà il recupero nel Principato, con Suo Marito e i figli al Suo fianco. SAS si è felicemente riunita con la Sua famiglia e i suoi cari. Le prossime settimane permetteranno alla Principessa di rimettersi ulteriormente in salute, prima di riprendere con gradualità i Suoi impegni ufficiali”.

Nel dispaccio si legge altresì: “La principessa Charlene ha ancora bisogno di calma e serenità. Pertanto la coppia principesca chiede di continuare a rispettare la sua vita privata e il suo ambiente familiare”. Ma la fine su questa storia non è stata ancora scritta. L’ultimo anno di vita della bella ex olimpionica resta avvolto nel mistero. A gennaio del 2021 andò in Sud Africa, patria d’origine, per una campagna della sua Fondazione a tutela dei rinoceronti in via di estinzione e riempì il suo account Instagram di potenti messaggi. Sembrava una guerriera pronta a rompere le catene di un Palazzo che non ha mai amato e che non l’ha mai amata (vedi i rapporti tesi con Carolina). E invece a maggio ha contratto un’infezione così grave a naso gola e orecchie da subire quattro interventi chirurgici nel giro di altrettanti mesi. L’impossibilità a volare l’ha tenuta lontana dal marito Alberto di Monaco e dai gemelli Jacques e Gabriella che sono andati a farle visita solo due volte.

Nel frattempo il principe ha dovuto smentire le ricorrenti voci di crisi e di un divorzio imminente a causa della sua infedeltà. Contemporaneamente però rilasciava dichiarazioni in cui invitava l’augusta consorte a prendere la via della Rocca. Affermazioni che avevano il sapore di un ultimatum.

A sorpresa, a inizi novembre, Charlene ha raggiunto Monte Carlo e due giorni dopo di è rinchiusa in una lussuosa clinica svizzera, celebre per le terapie riabilitative. Nella casa vista lago da migliaia di euro a settimana ha trascorso in solitudine il compleanno dei figli, il Natale, il compleanno e tutta una serie di altre feste.

Su Instagram dove ha raggiunto i 400mila follower ha postato solo tre foto vecchie. La verità è che nessuno l’ha più vista da quell’11 novembre, da quando, unica con la mascherina sul volto, salutò i monegaschi con uno show familiare a favore di telecamera. Una gioia posticcia, esaltata e forzata che svelava tutto il suo malessere, più di qualsiasi lacrima.

