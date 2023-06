Rtl 102,5 Pizza Village, il messaggio di Malgioglio a Maria De Filippi: sono pronto per Amici

Francesco Fredella 21 giugno 2023 a

Canta e incanta. Cristiano Malgioglio, alla mostra d’Oltremare a Napoli, è uno dei protagonisti dell’RTL 102.5 Pizza Village. Sul palco arriva con un abito pieno di paillettes, canta i suoi più grandi successi: da Notte perfetta a Dolceamaro, passando per Danzando danzando e poi la grande sorpresa. Malgioglio, applaudito da migliaia e migliaia di persone, canta l’ultimo brano de I Cugini di Campagna, scritto da La Rappresentante di Lista. Una versione inedita, che piace tantissimo al pubblico.

Poi Malgy ringrazia il pubblico. “Avevo una serata in Grecia e alla fine l’ho rimandata per stare qui con voi a Napoli”, dice il cantante reduce dall’ultima edizione di Amici. “Se Maria De Filippi mi vorrà per la prossima edizione sono pronto”, racconta al pubblico napoletano. Intanto, per lui, dietro l’angolo, c’è un nuovo lavoro musicale. “Si chiama "Vita porno" la mia prossima canzone, sarà una hit”, dice in radiovisione su RTL 102.5. “Preparatevi anche a un videoclip davvero particolare”. Prima di lasciare la diretta dedica un pensiero alla grande Raffaella Carrà. “Mi disse, dopo l’Eurovision, di non cambiare mai per nessuna ragione al mondo. E io ho seguito alla lettera il suo consiglio, Raffaella sapeva di stare male...”, conclude Malgy.