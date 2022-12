Mi casa es tu casa, Cristiano Malgioglio: "Ho incontrato Oprah Winfrey e..."

Francesco Fredella 07 dicembre 2022 a

Malgioglio vuole tornare alle canzoni d’amore. “Ho due anime”, dice in radiovisione su RTL 102.5 con Angelo Baiguini e Federica Gentile. Per Cristiano Malgioglio stasera il debutto da conduttore con “Mi Casa Es Tu Casa", il nuovo programma Rai in onda dal 7 dicembre in prima serata su Rai2.



“Sono molto contento di essere qui a RTL ed 102.5 per presentare Mi Casa Es Tu Casa, che inizia stasera. Si tratta di un format spagnolo di grande successo che Raffaella Carrà ha condotto per due anni. Ora la palla è passata a me anche se lei è irraggiungibile. Nel programma omaggio Raffaella con una canzone potente, un pezzo molto bello con il gruppo spagnolo Varry Brava”, racconta Cristiano Malgioglio a RTL 102.5. “Non sono uno di quelli che ha il dell’audience, con questo programma cerco di fare una cosa diversa dagli altri. Ho cercato il colore e queste puntate sono dedicate a Raffaella, a mia madre e a tutte le Comunque vada sarà un successo”, continua.



GLI OSPITI DEL NUOVO PROGRAMMA

“Stasera ci sarà Heather Parisi e altri ospiti. Direttamente dall’Inghilterra, ci sarà Sam Ryder, gli ho anche preparato la parmigiana. Volevo intervistare Jennifer Lopez e Oprah Winfrey che ho incontrato a Roma e mi ha toccato il ciuffo. Le scriverò una bella lettera per invitarla. Ho intervistato anche Ilona Staller, volevo vedere la donna e il suo percorso. Mi sono trovata davanti ad una donna molto profonda, mi ha raccontato cose che mi hanno colpito al cuore. La cosa più curiosa è che lei era in una vasca piena di schiuma ed io ero seduto sul wc. Non ho parlato dei suoi film hard ma volevo conoscere la sua persona. Un altro nome che vi svelo è Luz Casal, la più grande cantante spagnola, che canterà Un anno d’amore”, svela Malgioglio in diretta su RTL 102.5.