Amici, Malgioglio impazzito col tablet e Maria si accascia a terra

Cristiano Malgioglio ha messo letteralmente al tappeto Maria De Filippi. Dopo una costellazione di gaffe e fraintendimenti, il cantante si è confermato il re dell’autoironia. Giudice della nuova edizione di “Amici”, il seguito talent di Canale 5, il cantautore è stato chiamato a votare i concorrenti migliori. Poco avvezzo alla tecnologia, Malgioglio è andato in tilt: ha preso in mano il tablet per esprimere la sua preferenza e non si è accorto di un dettaglio importante. Caos in studio e conduttrice accasciata a terra per le risate: ora il video della scenetta irresistibile è virale.

Su Canale 5 torna il sabato sera di “Amici”. La giuria, completamente rinnovata, è pronta a sferrare i colpi più duri e a bacchettare quanto basta i cantanti e i ballerini in gara. Ad indirizzare gli allievi o verso il successo o verso una maggiore preparazione saranno, quest’anno, Michele Bravi, Giuseppe Gioffrè e Cristiano Malgioglio. Il talent ha l’obiettivo di formare ragazze e ragazzi per offrire loro la possibilità di farsi notare e conoscere da case discografiche e compagnie di danza. Tra sfide e prove rischiose, il programma Mediaset non dimentica il gusto dello show. Questa volta, a scatenare il pubblico è Cristiano Malgioglio. Pronto a votare l’artista migliore, il cantautore ha preso il tablet in mano.

In confusione totale, Malgioglio si è girato verso il collega Gioffrè per chiedere aiuto. Il ballerino, divertito, ha suggerito al cantante di girare il dispositivo elettronico nel verso corretto. L’episodio non è passato inosservato agli spettatori. A quel punto, Giuseppe Gioffrè ha spiegato a Maria De Filippi quanto accaduto. La conduttrice non si è trattenuta: colpita dalla goffaggine di Malgioglio si è buttata a terra e si è abbandonata a grasse risate. Il video ha fatto il giro del web. Gli utenti sono impazziti per il cantautore: “Io rinco****nito come te nella vita”, “Questo video è la mia linfa vitale” hanno cinguettato ricondividendo la scena.