“Una via a Napoli per Raffaella Carrà”. L'iniziativa targata Cristiano Malgioglio

Francesco Fredella 25 giugno 2022 a

a

a

Malgioglio chiede "Una a Napoli via per Raffaella Carrà". Ed è pronto a lanciare un appello pubblico al sindaco Manfredi nel corso della serata di oggi, quando salirà sul palco del Napoli pizza village targato RTL 102.5 e Radio Zeta. I fan di Malgioglio sono arrivati a Napoli già dalle prime ore di oggi. La città è stata presa letteralmente d’assalto. Per Malgy è un’altra giornata da incorniciare. Stasera canterà dal vivo la sua nuova hit, "Sucu Sucu", dinanzi a 200 mila persone (questa è la stima) giunte da ogni parte d’Italia. La Malgy, poi, come anticipato, farà un appello al sindaco Manfredi affinché a Napoli possa esserci una via o una piazza intitolata a Raffaella Carrà, ad un anno esatto dalla sua scomparsa.

Video su questo argomento Marco Mengoni incanta lo stadio Olimpico. "L'essenziale" è da brividi | VIDEO



Lo show live di Malgioglio è atteso per stasera alle 21. Sul palco ci saranno anche Gianni Simioli, Angelo Baiguini e Jody Cecchetto. Intanto, dalle prime ore di oggi Cristiano è stato avvistato a Napoli tra la folla: selfie, abbracci ed occhiali da sole d’ordinanza. Pare che abbia portato con sé anche il suo nuovo fidanzato, identikit segreto. Per adesso.

L'annuncio di Caparezza: "L'acufene mi blocca. Faccio venti concerti e mi fermo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.